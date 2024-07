Pluszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Plus

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,32 Prozent stärker bei 12 300,49 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,401 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,701 Prozent stärker bei 12 346,88 Punkten, nach 12 260,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 208,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 337,41 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,288 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wies der SMI 12 003,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, wies der SMI einen Stand von 11 231,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wurde der SMI mit 10 976,20 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 10,12 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 4,71 Prozent auf 271,10 CHF), Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 92,82 CHF), Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 527,50 CHF), Lonza (+ 0,12 Prozent auf 514,80 CHF) und Holcim (+ 0,00 Prozent auf 84,04 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Sonova (-3,36 Prozent auf 262,10 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 108,05 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 97,70 CHF), Partners Group (-1,18 Prozent auf 1 215,00 CHF) und Alcon (-1,09 Prozent auf 79,50 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Roche-Aktie aufweisen. 323 656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 245,815 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,39 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at