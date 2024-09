Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

Mit dem SLI geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,06 Prozent stärker bei 1 971,59 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,865 Prozent auf 1 967,75 Punkte an der Kurstafel, nach 1 950,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 1 960,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 971,96 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,07 Prozent zu. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.08.2024, den Wert von 1 991,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 949,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, lag der SLI bei 1 733,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,80 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 8,12 Prozent auf 0,97 CHF), Swatch (I) (+ 4,79 Prozent auf 160,75 CHF), Sika (+ 2,76 Prozent auf 275,20 CHF), Lonza (+ 2,10 Prozent auf 545,40 CHF) und Holcim (+ 2,08 Prozent auf 84,54 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-0,82 Prozent auf 545,00 CHF), SGS SA (-0,59 Prozent auf 94,98 CHF), Givaudan (-0,45 Prozent auf 4 436,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,12 Prozent auf 243,40 CHF) und Sonova (+ 0,03 Prozent auf 295,10 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 698 928 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 235,786 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at