Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent fester bei 15 919,64 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,149 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,429 Prozent auf 15 923,01 Punkte an der Kurstafel, nach 15 854,98 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 914,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 15 923,01 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,090 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 15 798,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, wurde der SPI mit 16 165,49 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.09.2023, den Wert von 14 456,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit HOCHDORF (+ 63,85 Prozent auf 4,26 CHF), ams (+ 4,57 Prozent auf 0,87 CHF), Partners Group (+ 2,97 Prozent auf 1 145,00 CHF), Komax (+ 2,84 Prozent auf 123,20 CHF) und ALSO (+ 2,74 Prozent auf 262,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Santhera Pharmaceuticals (-8,81 Prozent auf 8,90 CHF), Roche (-4,46 Prozent auf 256,80 CHF), Roche (-4,15 Prozent auf 277,20 CHF), Kudelski (-1,40 Prozent auf 1,41 CHF) und StarragTornos (-1,29 Prozent auf 46,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 644 287 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 245,036 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

