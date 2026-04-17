Polestar Automotive a Aktie
WKN DE: A3DP4R / ISIN: US7311052010
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17.04.2026 13:39:32
Polestar Posts Wider Loss In FY25
(RTTNews) - Polestar (PSNY) posted a fiscal 2025 net loss of $2.4 billion compared to a loss of $2.05 billion, prior year. Net loss was mainly driven by impairment expense, net of reversals of approx. $1.05 billion. Adjusted EBITDA loss was $783 million, an improvement of 27.5% year-on-year.
Fiscal year year revenue was $3.06 billion, compared to $2.03 billion, last year, up 50.3%. Retail sales volumes were up 34% driven by accelerated transition to an active selling model, retail expansion and attractive model line-up.
In pre-market trading on NasdaqGM, Polestar shares are up 1.46% to $20.80.
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