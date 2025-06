POLITIK: Selenskyj lobt US-Entschlossenheit in Nahost

KIEW (dpa-AFX) - Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung in Nahost hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den amerikanischen Militärschlag gegen Teheran indirekt unterstützt und sich zugleich entschieden gegen die Verbreitung von Atomwaffen ausgesprochen. "Es ist wichtig, dass es eine amerikanische Entschlossenheit gibt, dies zu tun - die Entschlossenheit von Präsident Donald Trump ", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Doch neben den militärischen Einsätzen müsse auch die Diplomatie zu Wort kommen.

Die Diplomatie müsse überall funktionieren, betonte der ukrainische Staatschef. "Im Nahen Osten, in der Golfregion, und hier in Europa, in der Ukraine." Denn wenn Kremlchef Wladimir Putin alle Friedensvorschläge, auch die amerikanischen, ablehne, sei es nicht verwunderlich, dass auch Teheran sie ablehne. "Aber sie alle müssen die Kraft der internationalen Solidarität und die Unzulässigkeit jeder Ausbreitung des Terrors spüren", sagte Selenskyj./cha/DP/zb