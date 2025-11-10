Polylink Polymers (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Polylink Polymers (India) hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,08 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Polylink Polymers (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 210,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at