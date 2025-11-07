PolyOne: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PolyOne hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PolyOne 0,410 USD je Aktie eingenommen.

PolyOne hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 806,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 815,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at