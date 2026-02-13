PolyPid: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PolyPid hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,090 USD beziffert. Im Vorjahr hatte PolyPid ein Ergebnis je Aktie von -4,910 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at