PORR-Aktie leichter: PORR holt sich Kiesschürfer und -aufbereiter Pannonia

So sichert sich der börsennotierte Baukonzern 11 Mio. Tonnen Kiesressourcen des burgenländisch/niederösterreichischen Unternehmens, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Angaben zum Kaufpreis gab es nicht. "Mit diesem Schritt bauen wir unsere Kompetenzen im Bereich Rohstoffaufbereitung aus", so PORR -Chef Karl-Heinz Strauss. Es gehe auch um die Kiesversorgung.

Die PORR-Aktie verlor im Wiener Handel zuletzt 0,15 Prozent auf 12,98 Euro.

phs

(APA)