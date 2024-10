Porsche-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die niedriger erwarteten Gewinne und höheren Investitionen dürften die Liquiditätsentwicklung des Sportwagenbauers im dritten Quartal belastet haben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Porsche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:57 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 68,90 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 23,37 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101 653 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2024 um 11,0 Prozent abwärts. Die kommenden Q3 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 08:00 / CET



