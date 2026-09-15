Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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15.09.2026 21:01:20
Poverty Rate Was Stable Before Trump’s Safety Net Cuts Gained Force
Median household income rose to a record $87,460 in 2025, according to annual Census Bureau data on the financial well-being of Americans.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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