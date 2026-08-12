Power Assets Holdings Aktie

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WKN: 861981 / ISIN: HK0006000050

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12.08.2026 11:17:37

Power Assets Holdings H1 Profit Rises

(RTTNews) - Power Assets Holdings (0006.HK) reported profit attributable to equity shareholders of HK$14.7 billion for the six months ended June 30, 2026, compared with HK$3.04 billion in the corresponding period a year ago. This increase resulted from the divestment of Power Assets' interests in UK Power Networks and UK Rails. Earnings per share rose to HK$6.90 from HK$1.43 a year ago. The company said an exceptionally strong financial performance was generated by the United Kingdom portfolio during the period. Revenue was HK$298 million during the first half of 2026, down from HK$352 million in the prior-year period.

The Board of Directors has declared an interim dividend of HK$0.78 per share, payable on 22 September 2026 to shareholders whose names appear on the company's Register of Members on 10 September 2026.

Power Assets Holdings shares closed trading at HK$57.30 on Hong Kong Stock Exchange, down 0.35%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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