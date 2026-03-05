|
Power Digital Infrastructure Acquisition A legte Quartalsergebnis vor
Power Digital Infrastructure Acquisition A hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 79,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Power Digital Infrastructure Acquisition A 94,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,910 USD gegenüber -4,390 USD im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 319,02 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 37,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 510,67 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
