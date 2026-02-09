PowerFleet Aktie
WKN DE: A2PS8H / ISIN: US73931J1097
09.02.2026 13:09:05
PowerFleet, Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for PowerFleet, Inc. (AIOT):
Earnings: -$14.35 million in Q3 vs. -$3.36 million in the same period last year. EPS: -$0.11 in Q3 vs. -$0.03 in the same period last year. Excluding items, PowerFleet, Inc. reported adjusted earnings of $1.57 million or $0.01 per share for the period.
Revenue: $106.43 million in Q3 vs. $113.49 million in the same period last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 440 M To $ 445 M
Analysen zu PowerFleet Inc Registered Shs
