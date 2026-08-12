PowerFleet präsentierte Quartalsergebnisse

PowerFleet hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PowerFleet ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat PowerFleet 110,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at