Precision Electronics legte Quartalsergebnis vor

Precision Electronics hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,70 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 132,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 40,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 222,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at