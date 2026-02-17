Precision Wires India legte Quartalsergebnis vor

Precision Wires India stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 2,06 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Precision Wires India noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,48 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 9,82 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at