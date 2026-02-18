ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
18.02.2026 21:28:00
Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than ASML Holding 1 Year From Now
ASML Holding (NASDAQ: ASML) is one of the most important companies in the world. It's the only manufacturer of extreme ultraviolet (EUV) lithography machines, which are vital equipment for printing the most advanced computer chips.The Dutch semiconductor sector bellwether reported impressive growth for 2025. Its solid order backlog and the inflow of new bookings to meet the growing demand for chips capable of powering artificial intelligence (AI) workloads should help it maintain a healthy growth rate in 2026. On average, analysts covering the company expect a 14% jump in its top line and a 20% jump in earnings this year.As a result, it won't be surprising to see ASML's market cap head higher over the next year from its current reading of $546 billion. However, there is a good chance that both Micron Technology (NASDAQ: MU) and Oracle (NYSE: ORCL) will be worth more than ASML one year from now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 235,00
|-0,80%
|ASML NV
|1 238,60
|-0,43%
|NOW Inc When Issued
|13,80
|0,73%
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.