WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

08.11.2025 01:00:00

Prediction: 2 Stocks That'll Be Worth More Than Palantir 10 Years From Now

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock has been absolutely incredible for investors over the past few years. It's up nearly 400% over the past year alone, reaching a market cap of $475 billion at the time of this writing.If it continues on its streak, it's likely to be a lot bigger in 10 years. However, unless it changes its business model over the next decade, it services a highly niche segment that's more limited than other fields. That's why, despite its stock skyrocketing, its total value is still well behind others in broader industries.Consider how much bigger Amazon (NASDAQ: AMZN) and Apple (NASDAQ: AAPL) are today in terms of sales:
