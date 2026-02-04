Quantum Computing Aktie

Quantum Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 11:57:00

Prediction: 5 Quantum Computing Stocks That Will Be Worth More Than IonQ 5 Years From Now

If you want to invest in quantum computing, IonQ (NYSE: IONQ) probably comes to mind first. It's a pure play, it's publicly traded, and it's got buzz. It even generates about $80 million of annual sales, making it closer to a successful business operation than the other quantum specialists.But is IonQ the best way to bet on this groundbreaking technology? I don't think so. The five following stocks have serious quantum computing programs, stronger balance sheets, and diversified businesses. If their quantum research projects don't result in cash-cow businesses over time, they can fall back on their other operations.In short, I expect all of them to be worth more than IonQ in five years. For the record, IonQ's market cap is $13.7 billion as of this writing on Feb. 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Quantum Computing Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Quantum Computing Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IonQ 25,60 -14,67% IonQ
NOW Inc When Issued 13,80 2,22% NOW Inc When Issued
Quantum Computing Inc Registered Shs 7,81 -14,46% Quantum Computing Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen