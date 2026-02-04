Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
|
04.02.2026 11:57:00
Prediction: 5 Quantum Computing Stocks That Will Be Worth More Than IonQ 5 Years From Now
If you want to invest in quantum computing, IonQ (NYSE: IONQ) probably comes to mind first. It's a pure play, it's publicly traded, and it's got buzz. It even generates about $80 million of annual sales, making it closer to a successful business operation than the other quantum specialists.But is IonQ the best way to bet on this groundbreaking technology? I don't think so. The five following stocks have serious quantum computing programs, stronger balance sheets, and diversified businesses. If their quantum research projects don't result in cash-cow businesses over time, they can fall back on their other operations.In short, I expect all of them to be worth more than IonQ in five years. For the record, IonQ's market cap is $13.7 billion as of this writing on Feb. 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Computing Inc Registered Shs
Analysen zu Quantum Computing Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|25,60
|-14,67%
|NOW Inc When Issued
|13,80
|2,22%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|7,81
|-14,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.