Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
06.11.2025 15:00:00
Prediction: Beyond Meat Stock Will Underperform for the Year Despite Its Recent 440% Rally
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has become the market's favorite new meme stock. The alternative meat producer has been struggling for years, and its stock had dropped 97% from its first-day opening price in 2019 before its latest rally. Despite the recent interest in the stock, I believe that 2025 won't be the year that it finally makes a comeback. Here's why.Image source: Beyond Meat.Beyond Meat's rally definitely wasn't sparked by improving performance. It's been on the decline for years, and while operating margin is negative, even gross margin was negative for some amount of time, although it's now positive again.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beyond Meatmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|Beyond Meat-Aktie mit starken Kursschwankungen: Anhaltende Geschäftskrise trotz Walmart-Deal (finanzen.at)
|
29.10.25
|Volatilität bei Beyond Meat: Wie sich der Walmart-Deal und die vorläufigen Zahlen auf die Aktie auswirken (finanzen.at)
|
27.10.25
|Beyond Meat: Meme-Hype um Aktie - Analysten warnen vor Risiko (finanzen.at)
|
24.10.25
|Beyond Meat-Aktie: Analysten alarmiert (finanzen.at)
|
23.10.25
|Beyond-Meat-Aktie schwankt heftig - was Anleger jetzt wissen müssen (finanzen.net)
|
22.10.25
|Kurssprung bei Beyond Meat: Aktie profitiert von Walmart-Partnerschaft und Short Squeeze (finanzen.at)
|
21.10.25
|Beyond Meat-Aktie mit extremen Kursschwankungen - was steckt dahinter? (finanzen.at)
Analysen zu Beyond Meatmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Meat
|1,10
|3,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.