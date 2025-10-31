Beyond Meat Aktie
Beyond Meat-Aktie mit starken Kursschwankungen: Anhaltende Geschäftskrise trotz Walmart-Deal
• Positive Nachrichten können kritischer Finanzlage nicht trotzen
• Schwächelnder Markt für pflanzliche Fleischalternativen
Vom Penny Stock zum Highflyer und zurück
Mitte Oktober noch als "Penny Stock" mit Kursen unter 0,50 US-Dollar gehandelt, erlebte die Beyond Meat-Aktie nach positiven Nachrichten einen spektakulären Kurssprung. Die anschließende Entwicklung verlief jedoch turbulent: In den folgenden Tagen wechselte das Papier zwischen Gewinnen und deutlichen Verlusten.
In den vergangenen fünf Tagen ging es dabei trotz zeitweiliger Gewinne um insgesamt 41,9 Prozent bergab. Auf Jahressicht liegen die Verluste sogar bei 72,91 US-Dollar.
Walmart-Vertriebsdeal vs. Kritische Finanzlage
Der Auslöser für die anfängliche Kursexplosion war die Ankündigung einer deutlich ausgeweiteten Präsenz in über 2.000 Walmart-Filialen in den USA. Besonders vielversprechend: Das erweiterte Sortiment umfasst neue Produkte wie den Beyond Burger im 6er-Pack und Korean BBQ-Style Beyond Steak. Für Investoren könnte diese strategische Partnerschaft einen entscheidenden Wendepunkt darstellen, nachdem das Unternehmen lange mit sinkender Nachfrage zu kämpfen hatte.
Trotz des Walmart-Deals bleibt die finanzielle Situation von Beyond Meat weiter angespannt. Das Unternehmen sieht sich weiterhin mit Umsatzrückgängen, anhaltenden Verlusten und schwacher Nachfrage konfrontiert. Drastische Sparmaßnahmen wie Personalabbau und die weitgehende Einstellung des China-Geschäfts verdeutlichen den Ernst der Lage.
Die Schwierigkeiten von Beyond Meat sind jedoch kein Einzelfall, sondern spiegeln einen allgemeinen Nachfragerückgang im Markt für pflanzliche Fleischalternativen wider.
So steht es heute um Beyond Meat
Vor dem Wochenende zeigt sich die Beyond Meat-Aktie von ihrer ruhigen Seite. Zeitweise notiert das Papier im NASDAQ-Handel 2,42 Prozent im Minus bei 1,61 US-Dollar.
