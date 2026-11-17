Suddenly, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) doesn't look so hot anymore. It has declined by 3% over the past month as bearishness in the tech sector has been weighing on the broader markets. Plus, with interest rates on the rise and questionable economic conditions, investors have been more eager of late to sell stocks, especially highly valued ones.

Meanwhile, the controversy surrounding Nvidia and its former CEO, Jensen Huang, has raised further concerns in the tech sector and broader markets.

However, the big date for investors to mark on their calendars is undoubtedly Dec. 9. That's the day the Fed makes its next interest-rate decision, and it could be a big one. Here's why I predict it'll be a turning point for the S&P 500.

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