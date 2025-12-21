Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

Prediction: Joby Aviation Could Lead the Global Air Taxi Market by 2026

Joby Aviation (NYSE: JOBY) is gaining real momentum as government programs, global partnerships, and major demonstrations push its air taxi vision closer to reality. This video explores the catalysts behind Joby's rapid progress, along with the dilution and certification risks that investors need to watch closely.Stock prices used were the market prices of Dec. 15, 2025. The video was published on Dec. 20, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
