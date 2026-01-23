IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
23.01.2026 16:42:00
Prediction: Quantum Computing, IonQ, Rigetti, and D-Wave Will Crash In 2026. Here's What You Should Buy Instead
Quantum computing has the potential to be a revolutionary technology -- but potential only gets you so far, and after a monster run in 2025, I believe we're headed for a reckoning within the industry. The quantum pure plays -- IonQ (NYSE: IONQ), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), and Quantum Computing (NASDAQ: QUBT) -- have reached valuations that are hard to justify unless the most optimistic of predictions come true.Image source: Getty Images.Let's start with some basic numbers. Despite trailing-12-month (TTM) sales of just over $24 million, D-Wave commands a market capitalization of $10 billion. Rigetti brought in $12.7 million in the same period and carries a $8.5 billion market cap. Quantum Computing delivered just $550,000 in TTM revenue while boasting a market cap of nearly $3 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
