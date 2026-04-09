QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
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09.04.2026 17:10:00
Prediction: QuantumScape (QS) Stock Is a Buy Before April 22
QuantumScape (NASDAQ: QS), a developer of solid-state batteries for electric vehicles, has shed about 40% of its market value this year. It also trades 95% below its all-time high.QuantumScape's solid-state batteries provide better thermal stability, shorter charging times, and higher charging capacities than lithium-ion batteries, which use liquid electrolytes. That technology sounds promising, but the company hasn't commercialized any of its products yet.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu QuantumScape Corporation
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09.02.26
|QuantumScape-Aktie gefragt: Startschuss für Festkörper-Produktionslinie beim VW-Partner (finanzen.at)
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21.10.25
|Ausblick: QuantumScape stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu QuantumScape Corporation
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