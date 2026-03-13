Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

13.03.2026 10:31:00

Prediction: Rigetti Computing Stock Is Going to Plummet in 2026

Quantum computing holds a lot of promise in areas like scientific research and cryptography. It uses a concept called superposition to simulate several different solutions to a given problem at once, making it perfect for data-intensive workloads. Even the best classical computers can only perform a limited number of operations at once, which is why running complex technologies like artificial intelligence (AI) requires data centers the size of football fields, with thousands of individual chips.However, most quantum computers available today still produce very high error rates, so they aren't very useful in the real world. Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) is one of the companies pushing the quantum industry forward, but even its best hardware is still a long way from mass commercialization.Rigetti stock has already lost two-thirds of its value from last year's all-time high, but it's still extremely expensive, which could open the door to more downside. Here's why I predict the stock could end 2026 with significant further losses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs

Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

Aktien in diesem Artikel

Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,46 0,00% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Rigetti Computing Inc Registered Shs 14,55 4,68% Rigetti Computing Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

