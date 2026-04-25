Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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25.04.2026 16:05:00

Prediction: Rigetti Computing Stock Is Going to Plummet in 2026

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), a developer of quantum computing chips and systems, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) four years ago. Its stock started trading at $9.75, set a record high of $56.34 last October, but now trades at about $17. Let's see why Rigetti pulled back, and why it could sink even lower this year.Unlike classical computers, which store their data in binary bits of zeros and ones, quantum computers can store those zeros and ones simultaneously in qubits. That difference allows them to process more data and perform certain tasks faster than their classical counterparts, but they're also larger, pricier, less accurate, and consume more power. That's why they're still primarily used for niche research projects rather than mainstream computing applications.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,70 1,65% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Rigetti Computing Inc Registered Shs 14,11 -1,51% Rigetti Computing Inc Registered Shs

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