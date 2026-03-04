Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Erwartungen 04.03.2026 07:21:07

Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das prognostizieren Analysten für die Rigetti Computing-Bilanz.

Rigetti Computing wird am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,033 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rigetti Computing noch -0,680 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,64 Prozent auf 2,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,161 USD im Vergleich zu -1,090 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,6 Millionen USD, gegenüber 10,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ mit Kurssprung wegen JPMorgan-Initiative

Bildquelle: PJ McDonnell / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs

mehr Nachrichten