Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rigetti Computing wird am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,033 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rigetti Computing noch -0,680 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,64 Prozent auf 2,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,161 USD im Vergleich zu -1,090 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,6 Millionen USD, gegenüber 10,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at