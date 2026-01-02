Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
02.01.2026 10:29:00
Prediction: Robinhood Stock Is Going to Plunge in 2026
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) operates an investment platform where its clients can buy and sell stocks, options contracts, futures contracts, cryptocurrencies, and more. It's particularly popular with young, first-time investors because it offers commission-free trading, and a user-friendly interface.Robinhood stock had quite a year in 2025. Not only did it soar by a whopping 200%, it was also added to the prestigious S&P 500 index, where it sits alongside some of the highest-quality names listed on American stock exchanges.Unfortunately, the stock is now extremely expensive, which could limit further upside in the near term. Moreover, if history is any guide, the areas of Robinhood's business that fueled most of its revenue growth last year could soon run out of steam, which could even trigger a sharp correction in the stock during 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
