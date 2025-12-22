Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

22.12.2025 18:00:00

Prediction: Rocket Lab Could Climb Another 40 Percent by 2026

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is entering a pivotal moment as rising demand for satellite launches and expanding defense work fuel long-term growth potential. With a billion-dollar backlog and the high-stakes Neutron rocket preparing for its debut, the upside case is gaining strength. Investors are watching closely for what comes next. Stock prices used were the market prices of Dec. 15, 2025. The video was published on Dec. 21, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rocket Lab Corporation Registered Shs 66,00 10,92%