NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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04.11.2026 11:00:00
Prediction: SpaceX Stock Will Go Parabolic After Nov. 6
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) has had a rocky start to life as a public company. After reaching an all-time high of $226 within days following its June debut, SpaceX shares have fallen roughly 38%, even as Elon Musk's aerospace and artificial intelligence (AI) company reported impressive financial results.
However, an upcoming event may give investors a new reason to reconsider SpaceX's long-term potential. On Nov. 6, Baron Capital will host its 33rd annual investment conference in New York City, where billionaire mutual fund investor Ron Baron will interview Musk during a fireside chat.
The conversation could be interesting because Baron has been one of Musk's most enthusiastic supporters for more than a decade. With SpaceX now publicly traded, the conference provides an opportunity for Musk to discuss the company's vision and progress with an investor who has made billions backing his other businesses. My prediction is this conversation could send SpaceX stock soaring.
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