:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
24.12.2025 12:00:00
Prediction: These 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Will Be Big Winners Again in 2026
Artificial intelligence (AI) stocks, as a group, have been among the best-performing groups in 2025, just as they were in 2024. Three AI stocks that were big winners in 2025, as of Dec. 23, and that I believe will be big winners again in 2026, are Nvidia (NASDAQ: NVDA), Broadcom (NASDAQ: AVGO), and Taiwan Semiconductor Manufacturing, or TSM (NYSE: TSM).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
