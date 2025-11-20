Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
20.11.2025 15:37:00
Prediction: This Quantum Computing Stock Could Make You a Millionaire (Hint: It's Not Pure-Plays IonQ, Rigetti Computing, or D-Wave Quantum)
If you've invested in artificial intelligence (AI) stocks over the last few years, odds are you've made some money. And if you chose to invest in big tech -- namely, the "Magnificent Seven" -- then you may be wondering just how much higher these mega-cap behemoths can fly.From time to time, investors become exhausted by the same old run-of-the-mill opportunities and begin to rotate capital into new positions. Over the last year, one emerging pocket of the AI landscape that's garnered its share of intrigue is quantum computing.Within the quantum computing industry, pure-plays like IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum have become all the rage. Around this time last year, all of these companies were trading near penny stock levels. Now, they are collectively worth more than $30 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
