Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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14.11.2026 17:22:00
Prediction: This Quantum Computing Stock Will Be Worth More Than IonQ 5 Years From Now
IonQ (NYSE: IONQ) has become one of the biggest names in quantum computing, and for good reason. In fact, having grown to a market cap exceeding $14.3 billion, it has aggressively expanded its technology portfolio, made acquisitions, and advanced its commercial plans.
Meanwhile, D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS), with a market cap of around $3.7 billion, reported 21% third-quarter revenue growth on Nov. 10, and there's a case to be made that five years from now it could be the more valuable company of the two.
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