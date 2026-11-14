Prediction: This Quantum Computing Stock Will Be Worth More Than IonQ 5 Years From Now

IonQ (NYSE: IONQ) has become one of the biggest names in quantum computing, and for good reason. In fact, having grown to a market cap exceeding $14.3 billion, it has aggressively expanded its technology portfolio, made acquisitions, and advanced its commercial plans.

Meanwhile, D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS), with a market cap of around $3.7 billion, reported 21% third-quarter revenue growth on Nov. 10, and there's a case to be made that five years from now it could be the more valuable company of the two.

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