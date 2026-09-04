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04.09.2026 08:00:00
Prediction: U.S. Options Volume Will Set a Record for the Seventh Straight Year
The U.S. options market is on track for a seventh straight record year. Cboe Global Markets (NYSEMKT: CBOE) and Nasdaq (NASDAQ: NDAQ), leading exchange operators, are already seeing strong growth across their core businesses.In fact, the single-day high over the past year was more than 110 million contracts. That's almost twice the average daily trading volume seen in 2025.So, how are the two exchanges positioned to benefit from these trends?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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