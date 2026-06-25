ExxonMobil Aktie

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WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

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25.06.2026 19:05:00

Prediction: You Won't Recognize ExxonMobil in 2040

It's often said that an old dog can't be taught new tricks. Folksy wisdom to be sure, but in business, it's evolve and lead or risk getting left behind.When investing for the long term, market participants want to find companies that aren't just performing well today but are also making moves to position for long-term success. What the right moves are vary from industry to industry, but among oil stocks, ExxonMobil (NYSE: XOM) is a prime example of a name that's rewarding today and could be even more rewarding down the road.ExxonMobil will look significantly different in the future and investors stand to benefit. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.08.25 ExxonMobil Sector Perform RBC Capital Markets
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Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 21 160,00 -0,05% Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 119,84 -0,81% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

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