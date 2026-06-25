ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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25.06.2026 19:05:00
Prediction: You Won't Recognize ExxonMobil in 2040
It's often said that an old dog can't be taught new tricks. Folksy wisdom to be sure, but in business, it's evolve and lead or risk getting left behind.When investing for the long term, market participants want to find companies that aren't just performing well today but are also making moves to position for long-term success. What the right moves are vary from industry to industry, but among oil stocks, ExxonMobil (NYSE: XOM) is a prime example of a name that's rewarding today and could be even more rewarding down the road.ExxonMobil will look significantly different in the future and investors stand to benefit. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
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