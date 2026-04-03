Predictive Oncology legte Quartalsergebnis vor

Predictive Oncology hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Predictive Oncology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 36,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,600 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen USD – eine Minderung von 98,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,6 Millionen USD eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 13,370 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Predictive Oncology -34,800 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 91,98 Prozent auf 0,13 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Predictive Oncology 1,62 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at