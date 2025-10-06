|
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Wahl in Tschechien
FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Wahl in Tschechien
Einen plump russlandfreundlichen Kurs kann sich Babis in Tschechien kaum leisten. Das Trauma der Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Panzer des Warschauer Pakts 1968 wirkt bis heute politisch nach. Also agiert er schlauer: Die finanziellen Lasten der militärischen Unterstützung der Ukraine sollten die großen Länder übernehmen, argumentiert er. Gemeint ist da auch Deutschland. Eine gute Nachricht ist die politische Wende in Prag vor allem für einen: für Russlands Kriegsherren Wladimir Putin./DP/zb
