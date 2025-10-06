06.10.2025 05:34:42

Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Drohnen

HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Drohnen

Allein die Vorfälle am Flughafen München zeigen, wie verletzlich wir sind. Das führt schmerzhaft vor Augen: Beim Aufspüren und Abwehren von Drohnen haben wir in Deutschland großen Handlungsbedarf. Was nun nicht folgen darf, sind endlos lange Diskussionen darüber, mit welchen Kompetenzen Polizei und Bundeswehr ausgerüstet sein dürfen. Selbstverständlich braucht es rechtliche Leitplanken. Deutschland muss aber so schnell wie möglich technisch und personell aufrüsten beim Thema Drohnenabwehr. Die Welt hat sich weiterentwickelt, die Bedrohungslage ist eine andere als noch vor fünf oder gar zehn Jahren. Darauf bedarf es einer starken Reaktion. Die Behörden müssen stärker vernetzt arbeiten - nicht nur innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik, sondern in ganz Europa./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Zinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen