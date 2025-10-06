|
Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Drohnen
HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Drohnen
Allein die Vorfälle am Flughafen München zeigen, wie verletzlich wir sind. Das führt schmerzhaft vor Augen: Beim Aufspüren und Abwehren von Drohnen haben wir in Deutschland großen Handlungsbedarf. Was nun nicht folgen darf, sind endlos lange Diskussionen darüber, mit welchen Kompetenzen Polizei und Bundeswehr ausgerüstet sein dürfen. Selbstverständlich braucht es rechtliche Leitplanken. Deutschland muss aber so schnell wie möglich technisch und personell aufrüsten beim Thema Drohnenabwehr. Die Welt hat sich weiterentwickelt, die Bedrohungslage ist eine andere als noch vor fünf oder gar zehn Jahren. Darauf bedarf es einer starken Reaktion. Die Behörden müssen stärker vernetzt arbeiten - nicht nur innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik, sondern in ganz Europa./yyzz/DP/zb
