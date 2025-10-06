|
06.10.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Friedensplan für Gaza
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Friedensplan für Gaza:
"Bei allen Problemen bleibt festzuhalten: Die Umsetzung auch eines mangelhaften Plans wäre besser als der Status quo. Trump hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er mit seiner Initiative auf den Friedensnobelpreis spekuliert. Dass er nun aufs Tempo drückt, mag auch damit zusammenhängen, dass die Bekanntgabe des Preisträgers für kommenden Freitag geplant ist. Trump ist dieser Ehre angesichts seiner in vielen Punkten menschenverachtenden Politik nicht würdig. Sein Engagement für den Frieden im Nahen Osten aber verdient - unabhängig von den Beweggründen - Respekt und Anerkennung."/yyzz/DP/he
