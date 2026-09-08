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08.09.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Fachkräftemangel
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Fachkräftemangel
Ohne mehr qualifizierte Zuwanderung ist dem Personalmangel nicht beizukommen, auch wenn viele Menschen das augenscheinlich nicht wahrhaben wollen. Um qualifizierte Zuwanderung wiederum zu fördern, braucht es schneller abgeschlossene Visa-Verfahren. Die deutschen Botschaften sollten ihre Kapazitäten dafür besser untereinander teilen. Überfällig ist auch eine schnellere und leichtere Anerkennung von Abschlüssen. Arbeitgeber sollten Erwartungen an perfekte Sprachkenntnisse herunterschrauben und Unterstützung bei bürokratischen Prozessen und der Wohnungssuche signalisieren. Letztlich ist aber eines, gerade nach den letzten Wahlergebnissen, entscheidend: eine aktiv kommunizierte und gelebte Willkommenskultur. Denn nicht nur Deutschland sucht Fachkräfte. Die weltweite Konkurrenz ist groß./yyzz/DP/zb
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