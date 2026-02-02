|
02.02.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Glatteis und Berlin
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Glatteis und Berlin:
"Seit einer Woche schon quälten sich die Berliner über vereiste Bürgersteige, viele enden in der Notaufnahme mit gebrochenen Hüften, Ellbogen, Handgelenken oder Steißbeinen. (...) Doch der Einsatz von Streusalz wurde der Verwaltung und auch den Hausbesitzern erst am Wochenende erlaubt. So lange wog der Schutz der Bäume mehr als der Schutz menschlicher Knochen. Und nein, es ist nicht nur die Stadt alleine. Auch die Hausbesitzer kommen ihrer Räumpflicht nicht ausreichend nach. Das ist verwerflich. Doch wenn die Stadt als staatliche Instanz tatenloses Achselzucken zum Prinzip erklärt, warum sollten sich die Bürger zum Handeln motiviert fühlen."/yyzz/DP/he
