08.06.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Iran

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Iran:

"Sehen so Sieger aus? US-Präsident Donald Trump behauptet seit Wochen, den Iran gemeinsam mit Israel vollständig besiegt zu haben: Luftwaffe zerstört, Marine zerstört und so weiter. Doch in diesem Fall kommt sogar der Großmeister der alternativen Fakten ins Schwimmen. Je länger der sogenannte Waffenstillstand mit dem angegriffenen Land ohne weitere Ergebnisse anhält, je länger dieser Waffenstillstand durch immer neue Angriffe des Irans gebrochen wird und je öfter die USA darauf nur sehr zurückhaltend reagieren, desto deutlicher zeigt sich die Schwäche des vermeintlichen Siegers. Die USA können den militärischen Sieg nicht in einen politischen Sieg verwandeln."/DP/he

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