Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine und Frieden

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Ukraine und Frieden:

"Dass Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Kollegen Selenskyj vor seiner Reise nach Mar-a-Lago noch einmal Rückendeckung gegeben haben, ist gut. Weniger gut ist, dass Trump sich zur allein entscheidenden Instanz in Sachen Krieg und Frieden in der Ukraine erklärt hat. Und noch schlimmer ist, dass der US-Präsident damit nicht völlig falsch liegt: Denn ohne die USA gibt es keine wirkungsvollen Sicherheitsgarantien. Und die dürften entscheidend sein."/yyzz/DP/he