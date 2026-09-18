Pressestimme: 'Märkischen Oderzeitung' zu Soziallleistungsbetrug

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkischen Oderzeitung' zu Soziallleistungsbetrug/Schrottimmobilien

Lange Zeit wurde dieses Problem ignoriert, um kein Verhetzungspotenzial gegen Ausländer zu bieten. Die Sorge war durchaus berechtigt. Aber ein Problem wird nicht durch Schönreden gelöst, sondern durch Taten. Daher kann man es als positives Zeichen werten, dass die SPD-Linke Bärbel Bas als Arbeitsministerin gemeinsam mit CSU-Innenminister Alexander Dobrindt nun gegen diese kriminellen Netzwerke vorgeht. Sozialleistungsbetrug ist für viele Menschen in Deutschland, die jeden Tag einer ehrlichen Arbeit nachgehen, eine der als am größten empfundenen Ungerechtigkeiten. Ihren Glauben an den Staat wird dieser nur wiederherstellen, wenn er zeigt, dass er die Kontrolle zurückerlangt./yyzz/DP/zb