Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu einer KI-Pause

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu einer KI-Pause:

"Die Europäer haben strengere Vorschriften als etwa die USA - und wohl auch deshalb weit weniger KI-Konzerne mit Bedeutung. Die liefern sich einen knallharten Wettbewerb. Bisher haben sie kein Geld verdient, aber Milliarden verschlungen. Ob sie sich je rechnen, ist offen. Dieser unentschiedene wirtschaftliche Kampf dürfte wohl den Ausschlag gegen eine Pause geben - so sinnvoll die wäre: Niemand will das Rennen verlieren. Dabei wäre es elementar, festzuschreiben, dass am Ende nicht der Mensch der Verlierer ist."/DP/he