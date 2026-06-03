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03.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Grenzkontrollen
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Grenzkontrollen:
"Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) mag seine "Migrationswende" durch geringere Asylzahlen bestätigt sehen. (.) Doch zur Wahrheit gehört auch: Die Entspannung in puncto Geflüchtete hat verschiedene Gründe, ist nicht nur auf den personalintensiven Einsatz der Bundespolizei an Deutschlands Grenzen zurückzuführen. Dabei hat sich der Innenminister zudem in eine rechtliche Grauzone gewagt. Das darf kein Dauerzustand sein. Hoch also mit den Schlagbäumen!"/yyzz/DP/he
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