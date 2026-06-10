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10.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Terminverschiebung bei Stuttgart 21
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Terminverschiebung bei Stuttgart 21:
"Das Problem geht weit über die Erschwernisse hinaus, die die Deutsche Bahn ihren Kunden in Stuttgart seit Jahren zumutet. In einer Zeit, in der an vielen Stellen ein Gefühl der Resignation um sich greift, weil in diesem einstmals so trefflich funktionierenden Land vieles aus den Fugen zu geraten scheint, ist das Eingeständnis des neuerlichen Scheiterns bei einem Großprojekt fatal. Die Erkenntnis greift um sich, dass Versprechen nicht mehr umgesetzt und eingelöst werden. Für das Vertrauen ins Gemeinwesen und in die Institutionen ist das Gift. Hinzu kommt der Verdacht, dass die einst hochgepriesene deutsche Ingenieurskunst der Vergangenheit angehört und man nun die Wahl hat, entweder Spott über sich ergehen lassen zu müssen oder bemitleidet zu werden - beides fühlt sich nicht besonders gut an."/yyzz/DP/men
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