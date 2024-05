Pressestimme: 'Südkurier' zu Anerkennung Palästinas

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Anerkennung Palästinas:

"Deutschland tut sich zu Recht schwer mit der Anerkennung Palästinas als eigenständigen Staat. Das hat damit zu tun, dass man dafür auch ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Regierung bräuchte - all dies ist in Gaza und der Westbank schwierig. Vor allem will man Israel nicht in den Rücken fallen. Der Juden-Staat muss sich schließlich noch immer dagegen wehren, von der Landkarte gefegt zu werden, wie es die Hamas gerne hätte. Und doch liegen Norwegen, Spanien und die zahlreichen anderen Länder nicht so falsch. Die Zweistaatenlösung wurde schon bei der Gründung Israels geplant - gekommen ist sie nie. Wer dafür ist, muss auch den Palästinensern ein eigenes Land zugestehen. Nicht erst, wenn auch die rechteste israelische Regierung aller Zeiten dem zustimmt - also nie. Den Zeitpunkt, den die Länder für die Anerkennung gewählt haben, ist allerdings schon daneben. Er kommt daher wie eine Belohnung für den blutigen Überfall der Hamas auf Israel. Die wird das zu ihren Zwecken ausschlachten."/yyzz/DP/ngu